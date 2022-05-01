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    Дворцовый мост переодели. «Мир» сменила «Победа»

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    5 комментариев

    Новые флаги украсили Дворцовый мост 1 мая. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Мария Цыганкова/Фонтанка.ру
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    В преддверии 9 мая на флагштоках появились красные полотнища со словом «Победа».

    Фото 1:Мария Цыганкова/Фонтанка.ру
    Фото 2:Сергей Михайличенко/Фонтанка.ру
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    В конце апреля на Дворцовом мосту развевались флаги с надписью «Мир, труд, май». На голубой ткани были напечатаны белые голуби.

    Фото: Мария Цыганкова/Фонтанка.ру

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    Комментарии (5)

    274732092
    Сегодня ездили в Кронштадт, там город уже вовсю украшен. В СПб на Московском проспекте, Невском, ну и Суворовский в центре. И мосты, конечно. Приятно взглянуть 👍
    274734870
    Спец операция , биржа ,май !
    serzh.ferro
    ндя, Оруэлл отдыхает
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