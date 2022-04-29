    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    6 м/с, с-з

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Дворцовый мост украсили флагами с лозунгами за мир

    4012
    9 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге на Дворцовом мосту появились флаги с надписями «Мир, труд, май», передает 29 апреля корреспондент «Фонтанки».

    На другой стороне, вероятно, в рамках первомайского украшения города напечатаны белые голуби на фоне голубого неба. Еще несколько дней назад на мосту были другие флаги, с туристической символикой.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Денеб
    Это же экстремизм! Вольнодумство! Бунт на корабле!
    Ushat Pomoev
    Эх, Беглов, Беглов...
    James Cook
    Надолго ли.,
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close