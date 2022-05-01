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    На первомайской акции в Париже задержаны 45 человек

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    1 комментарий

    В ходе первомайской демонстрации в центре Парижа задержаны в общей сложности 45 человек. Об этом со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена вечером 1 мая сообщает РИА Новости.

    Сам министр обвинил в попытке сорвать первомайскую демонстрацию в Париже погромщиков.

    «Хулиганы пытаются сорвать первомайскую демонстрацию в Париже и совершают насилие — это неприемлемо. Я слежу за развитием событий», — написал Дарманен в соцсетях (цитата по ТАСС). Глава МВД Франции также выразил свою полную поддержку полицейским и жандармам, «которые являются гарантами права на свободу собраний и общественного порядка».

    Ранее «Фонтанка» писала, что по данным информагентств, наиболее активные столкновения демонстрантов с полицией происходили в районе площади Леона Блюма в центре французской столицы. Некоторые участники акции бросали в полицейских камни и бутылки, громили витрины магазинов, а также пытались строить баррикады. Силы правопорядка отвечали гранатами со слезоточивым газом.

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    Комментарии (1)

    07A
    Тоталитаризм, 68 год, каторга в Кайенне возвращается, агония режима, даешь честные выборы, министра МВД в отставку, жандармов под суд!
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