На первомайской акции в Париже задержаны 45 человек

В ходе первомайской демонстрации в центре Парижа задержаны в общей сложности 45 человек. Об этом со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена вечером 1 мая сообщает РИА Новости.

Сам министр обвинил в попытке сорвать первомайскую демонстрацию в Париже погромщиков.



«Хулиганы пытаются сорвать первомайскую демонстрацию в Париже и совершают насилие — это неприемлемо. Я слежу за развитием событий», — написал Дарманен в соцсетях (цитата по ТАСС). Глава МВД Франции также выразил свою полную поддержку полицейским и жандармам, «которые являются гарантами права на свободу собраний и общественного порядка».

