Россияне подали более миллиона заявлений на пособия для детей от 8 до 17 лет

Граждане России подали более 1,1 млн заявлений на получение пособия на детей от 8 до 17 лет. Об этом 1 мая сообщил министр труда РФ Антон Котяков.



«Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале «Госуслуги» с 26 по 30 апреля», — цитирует главу Минтруда РИА Новости.



Пособия начинают рассчитывать с 1 апреля, поэтому выплата в мае придет сразу за два месяца. Если родители обратятся за выплатой позднее, средства придут за все «пропущенные» месяцы, начиная с апреля. Подать заявление гражданин может как в многофункциональном центре, так в отделениях Пенсионного фонда, и на сайте госуслуг.

