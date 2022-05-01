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    Россияне подали более миллиона заявлений на пособия для детей от 8 до 17 лет

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    1 комментарий

    Граждане России подали более 1,1 млн заявлений на получение пособия на детей от 8 до 17 лет. Об этом 1 мая сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

    «Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале «Госуслуги» с 26 по 30 апреля», — цитирует главу Минтруда РИА Новости.

    Пособия начинают рассчитывать с 1 апреля, поэтому выплата в мае придет сразу за два месяца. Если родители обратятся за выплатой позднее, средства придут за все «пропущенные» месяцы, начиная с апреля. Подать заявление гражданин может как в многофункциональном центре, так в отделениях Пенсионного фонда, и на сайте госуслуг.

    Выплат на детей — это антикризисная мера, которая должна поддержать малоимущее население. На пособие могут претендовать семьи, чей суммарный доход в пересчете на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум, который установлен в регионе проживания получателя. Власти рассчитывали, что под эти критерии подходят семьи, в которых воспитываются суммарно около 5 млн детей.

    Подробнее о том, какие выплаты стартуют в мае — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Одному мне кажется, что если семья не дотягивает до прожиточного минимума, то она либо уже вымерла с голоду, либо имеет скрытые доходы? А банкет оплачиваю я со своих налогов.
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