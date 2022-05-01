От +20 до -3. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на Первомай за 104 года

За 104 года метеонаблюдений в первый день мая в Петербурге шёл дождь 44 раза. Об этом в своём телеграм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Умеренный дождь 1 мая наблюдался в Петербурге 15 раз. И всего два раза сильный, в 1994 году выпало 15,1 мм осадков, в 1957-м — 24,2 мм.



«Максимальная температура воздуха днём только в 9 годах превышала в городе +20 градусов, а чаще была в градации +10…+13 гр. Экстремум для 1 мая остаётся неизменным с 1934 года: +24,9 градуса. Самым холодным днём было 1 мая 1935 года с максимальной температурой всего +1,5 градуса», — написал Колесов.



В ночные часы температура опускалась ниже нуля 18 раз, а выше +10 градусов ночью было всего в двух годах. Самой тёплой ночью, с температурой +12,4 гр., остаётся 1 мая 1987 года, самой холодной — ночь 1935 года с минимумом -3,7 градуса.

