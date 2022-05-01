    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    5 м/с, южн

    766мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Первомай в Петербурге: явление солнца и кратковременный дождь

    936
    1 комментарий

    Праздник мира и труда порадует петербуржцев достаточно тёплой — по сравнению с последними днями — погодой, небольшим кратковременным дождём и умеренным ветром.

    По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 1 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днём возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, со скоростью 3–7 метров в секунду.

    Температура воздуха ночью и рано утром опускалась до +1... +3 градусов, в течение дня воздух прогреется до плюс 8 — 10. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит около 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 65%.

    Для тех, кто проводит 1 мая за городом, «Фонтанка» подготовила несколько полезных советов: например, как не быть оштрафованным за «несанкционированные» шашлыки на природе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    just.dont
    Праздник спецоперации и временного высвобождения.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close