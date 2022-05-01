Первомай в Петербурге: явление солнца и кратковременный дождь

Праздник мира и труда порадует петербуржцев достаточно тёплой — по сравнению с последними днями — погодой, небольшим кратковременным дождём и умеренным ветром.

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 1 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, днём возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, со скоростью 3–7 метров в секунду.



Температура воздуха ночью и рано утром опускалась до +1... +3 градусов, в течение дня воздух прогреется до плюс 8 — 10. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит около 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 65%.



Для тех, кто проводит 1 мая за городом, «Фонтанка» подготовила несколько полезных советов: например, как не быть оштрафованным за «несанкционированные» шашлыки на природе.

