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    После победного матча «Зенита» в Петербурге арестованы трое фанатов

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    1 комментарий

    Петроградский районный суд Петербурга арестовал троих футбольных фанатов за мелкое хулиганство. Решения вынесены 1 мая.

    Как сообщили в воскресенье в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, накануне, 30 апреля, фанаты «Зенита» и «Локомотива» выясняли отношения кулаками в Приморском парке Победы. В массовой драке участвовали, в частности, Андрей Рыбин и Олег Цыплаков. В суде оба признали вину.

    «Рыбин вину признал, пояснив, что следовал на футбольный матч, был в состоянии опьянения, так как так веселее. Подвёл итог, что обе стороны в драке были, конечно, не правы», — отметили в пресс-службе судов.

    Суд арестовал обоих фанатов на 4 и 5 суток.

    Ещё один болельщик Владислав Прокофьев махал кулаками на Южной дороге Крестовского острова. Досталось от него служебному автомобилю. Вмятину суд оценил в 7 суток ареста.

    Накануне болельщики «Зенита» праздновали победу клуба в чемпионате России.

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    Комментарии (1)

    Свободу Лёхе!
    С этими фанатами - ерунда, они - жизнеспособны худо-бедно, что делать с.. Путина-фанатами? )
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