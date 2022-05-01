После победного матча «Зенита» в Петербурге арестованы трое фанатов

Как сообщили в воскресенье в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, накануне, 30 апреля, фанаты «Зенита» и «Локомотива» выясняли отношения кулаками в Приморском парке Победы. В массовой драке участвовали, в частности, Андрей Рыбин и Олег Цыплаков. В суде оба признали вину.



«Рыбин вину признал, пояснив, что следовал на футбольный матч, был в состоянии опьянения, так как так веселее. Подвёл итог, что обе стороны в драке были, конечно, не правы», — отметили в пресс-службе судов.



Суд арестовал обоих фанатов на 4 и 5 суток.

