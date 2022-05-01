В нижегородском аэропорту загорелся двигатель легкомоторного самолёта

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания двигателя у легкомоторного самолёта в аэропорту Нижнего Новгорода.
Как сообщает 1 мая надзорное ведомство, по предварительным данным, около 14:30 в аэропорту на дозаправку приземлился самолёт марки Cessna 500, бортовой номер RA-67326, принадлежащий ООО «Современные технологии». После заправки, при выруливании на взлётную полосу, обнаружена течь топлива. Взлёт был прекращён. В момент остановки воздушного судна произошло локальное возгорание левого двигателя. Пожар потушен силами аэропорта. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «Фонтанка» писала о крушении ещё одного легкомоторного самолёта в Красноярском крае. В результате ЧП один человек погиб и ещё один пострадал. Его состояние оценивается как тяжёлое.