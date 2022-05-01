В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейских

Накануне вечером в московском кафе на Новом Арбате мужчина в состоянии алкогольного опьянения спустил бойцовскую собаку на сотрудников полиции, которые прибыли после жалобы на поведение посетителя. Об этом сообщает 1 мая агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



«В ОМВД России по району Арбат поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новый Арбат д. 5, в кафе «Рюмочная» мелкое хулиганство, гражданин с собакой ведет себя агрессивно», — цитирует издание осведомленного собеседника.

