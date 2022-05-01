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    В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейских

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    6 комментариев

    Накануне вечером в московском кафе на Новом Арбате мужчина в состоянии алкогольного опьянения спустил бойцовскую собаку на сотрудников полиции, которые прибыли после жалобы на поведение посетителя. Об этом сообщает 1 мая агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    «В ОМВД России по району Арбат поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новый Арбат д. 5, в кафе «Рюмочная» мелкое хулиганство, гражданин с собакой ведет себя агрессивно», — цитирует издание осведомленного собеседника.

    К слову, по этому адресу такого заведения нет, однако в соседнем доме № 7 находится «Дежурная рюмочная». Вероятно, речь как раз об этом заведении.

    Источник добавляет, что полиция по прибытии обнаружила мужчину с собакой, предположительно, породы стаффордширский терьер. Животное находилось без намордника и поводка. По данным издания, собака вела себя агрессивно и бросилась на правоохранителей. Сотрудник полиции выстрелил вверх из автомата АКСУ-74У, в результате никто не пострадал. Мужчину задержали и составили протокол о мелком хулиганстве.

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    Комментарии (6)

    07A
    А на трезвого легче свалить отношение к посетителям рюмочной. Собаку то он сначала натравливал на них.
    Михаил Петров-Водкин
    Наверняка мужчина трезвый был, и поступок его совершенно сознательный.
    На пьяного легче свалить отношение населения к полиции.
    07A
    Когда на вас натравят стафа в кафе, ничего из ряда вон выходящего не произойдет, правда? Сухожилия сошьют, а в кость вставят металлическую пластину. Потом будете вспоминать со смехом.
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