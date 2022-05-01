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    Вандалы повредили статую Амазонки в Гатчинском парке

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    1 комментарий

    Неизвестные вандалы повредили копию статуи Амазонки XVIII века, установленную в парке государственного музея-заповедника «Гатчина». Об этом со ссылкой на пресс-службу музея в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».

    «Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны. Очевидно, кто-то пытался раскачать или сдвинуть короб, причем с такой силой, что были сорваны металлические крепления», — рассказали в пресс-службе ГМЗ.

    Оригинал статуи конца XVIII века, изготовленной в мастерской Карло Альбачини, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца. Ранее она украшала парк.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как от зимнего «одеяния» освобождаются мраморные скульптуры в Царском Селе.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    Для чего это было делать? Алкоголь с мочой в голову ударили и мозги отключились?
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