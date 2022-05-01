Вандалы повредили статую Амазонки в Гатчинском парке

Неизвестные вандалы повредили копию статуи Амазонки XVIII века, установленную в парке государственного музея-заповедника «Гатчина». Об этом со ссылкой на пресс-службу музея в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».



«Открыв короб, в который статуя была спрятана на зиму, мы обнаружили, что лук и несколько пальцев девы отломаны. Очевидно, кто-то пытался раскачать или сдвинуть короб, причем с такой силой, что были сорваны металлические крепления», — рассказали в пресс-службе ГМЗ.



Оригинал статуи конца XVIII века, изготовленной в мастерской Карло Альбачини, последние восемь лет хранится в фондах Гатчинского дворца. Ранее она украшала парк.

