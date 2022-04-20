Скульптуры Царского Села «оголяются» под лучами солнца

«Каждую осень мы укутываем наших мраморных героев в холстину, которая прекрасно впитывает влагу и пропускает воздух. Так скульптуре зимовать гораздо комфортнее. Ну а для нас открывать её весной – целое событие. Это очень духоподъемно: снимаешь короб, ткань, и вот перед тобой «Великолепие» (она же Magnificenza) Джузеппе Дземиниани – и сердце наполняется радостью», — 20 апреля рассказала хранитель скульптуры музея Наталья Лансере.

Согревающие лучи апрельского солнца меняют гардероб не только горожан, но и постоянных жителей Царского Села — мраморных скульптур, проведших в холстине целую зиму.

В ближайшее время от деревянных футляров освободят 74 скульптуры, отмечают в пресс-службе государственного музея-заповедника «Царское Село», расположенного в Пушкине. Первыми взглянуть на весеннее солнце удалось фигурам китайцев с Большого китайского моста в Александровском парке и венецианской скульптуре на Эрмитажной аллее Екатерининского парка.



За ними в очереди «на раздевание» — мраморный фонтан в Собственном садике, гальванопластические фигуры на Гранитной террасе и статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца.

