Предполагаемый автор инсталляции ZAMESTIM: заявлений в полицию не будет, надпись вернем

Авторы инсталляции ZAMESTIM на Малой Конюшенной улице в центре Петербурга не собираются писать заявления на тех, кто сломал одну букву. Сообщение об этом 30 апреля появилось в телеграм-канале «Вечерний Омаров», который, предположительно, ведет экс-комиссар движения «Наши» Артур Омаров.

«Мы знали, что по инсталляции будут лазить и дети, и взрослые — она для того и создана, чтобы с ней (и на ней) с удовольствием фоткались люди. Это заложено в её конструкцию, она очень крепкая. Но, как говорится, «она же от нормальных людей была бронированная, а не от выродков». Букву этот гоблин отломать не смог, но верхняя часть оказалась повреждена», — в грубой форме отозвался о деянии молодого человека Омаров.

Отказ от подачи заявления в полицию он обосновал идеей гуманизма. «Заявлений об имущественном ущербе на этих гоблинов ни я, ни кто-либо из имевших отношение к установке инсталляции писать не будем. Просто потому, что в этом случае кто-то из них, скорее всего, сядет. А так у них хотя бы есть шанс протрезветь, извиниться, вверить себя в руки закона и избежать реального срока», — написал экс-нашист.

Омаров также добавил, что надпись уже в ремонте. После замещения буквы S она займет свое место в Петербурге или другом городе. «Заявок от регионов уже полтора десятка», — заверил экс-комиссар. Ранее «Фонтанка» публиковала кадры уничтожения буквы S. На кадрах видно, что компания скорее дурачится, чем намеренно уничтожает инсталляцию с патриотическим посылом. С полицией беседовать пришлось четверым — двум девушкам и двум молодым людям. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, по статье может грозить штраф от 500 рублей или 15 суток ареста. Как минимум один из задержанных — 21-летний Леонид — находится в Сети, но на вопросы корреспондента «Фонтанки» о том, освободили ли его, отвечать отказался. Ограничился веселым стикером с надписью «пока-пока». Его подруга, также задержанная, не появлялась онлайн со дня уничтожения буквы S, а известный «Фонтанке» и сервисам по идентификации звонков номер Анастасии оказался недоступен. Сама инсталляция была поставлена на Малой Конюшенной незаконно. Как объяснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук, факт того, что конструкция не должна была стоять там, где стояла, на суть предъявленного никак не влияет: «Например, незаконный захват кафе территории путем выставления стульев и столов — это правонарушение. Но сам этот факт не позволяет кому бы то ни было из прохожих эти стулья, например, сжечь».