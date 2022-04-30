«Коммерсантъ»: Россияне активно сокращают расходы

Аналогичные результаты показали и данные исследования «Ромира». 40% российских потребителей не планируют дополнительные расходы на праздники, 44% потратят не более 5 тысяч рублей, 10% — до 10 тысяч рублей, 4% — до 15 тысяч рублей. 14% опрошенных назвали причиной сокращения расходов вынужденную экономию.

Российские потребители постепенно урезают траты и обращаются к различным методам экономии. Так, около 45% россиян потратят на грядущие майские праздники меньше, чем в прошлом году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса сквозной аналитики Calltouch в субботу, 30 апреля.

4,5% россиян сэкономят бюджет из-за отмены туристических поездок, говорят в Calltouch. По данным Tinkoff Data, спрос на авиабилеты на майские праздники снизился на треть, однако переориентирование части российских потребителей на туры по стране и поездки на железнодорожном транспорте дало прирост спроса по этим категориям только на 8–11%.

После ажиотажного потребительского спроса в начале марта в апреле количество обращений в интернет-магазины снизилось на 10%, отмечают аналитики Calltouch, однако в Wildberries, «Яндексе» и Ozon не заметили падения объемов заказов. Пользователи «Сбермаркета» стали чаще обращать внимание на скидки.

Те же тенденции к экономии отмечают и в сетях магазинов X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «ВкусВилле», «Улыбке радуги» и «Ленте». По данным NielsenIQ, 73% покупателей в России стараются сократить расходы по сравнению с прошлым годом.

Сокращаются и траты россиян в кафе и ресторанах. Количество транзакций в этой сфере в первые три недели апреля уменьшилось на 22% год к году, а доставка упала на 17%, сообщают в Tinkoff Data. Однако из-за роста цен средний чек заведений не уменьшился.