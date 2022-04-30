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    В Петербурге суд отправил в СИЗО женщину, чья годовалая дочь утонула в ванне

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    Приморский районный суд 30 апреля заключил под стражу Елену Михайлову, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. Женщину задержали после того, как ее годовалая дочь утонула в ванне. В объединенной пресс-службе городских судов Петербурга добавили, что Михайлова возражала против ареста.

    На заседании установили, что обвиняемая нигде не работает, денег и прочных социальных связей не имеет, злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Одним словом — ведет асоциальный образ жизни.

    Скорая в квартиру на Авиаконструкторов приехала 27 апреля около семи часов вечера. Медики пытались откачать младенца, который наглотался воды во время купания. Спасти девочку не удалось.

    Во время беседы с медиками и полицией от женщины пахло алкоголем. В комнате в это время спал ещё один ребёнок, двух лет. Ранее «Фонтанка» писала, что мать путалась в показаниях и так и не смогла внятно объяснить, как утонула ее дочь.

    © Фонтанка.Ру

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