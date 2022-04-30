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    В Петербурге солнечно, но по градусам — легкая аномалия

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    Гребень антициклона выправляет погоду к майским праздникам в Петербурге. Снега пока больше не ждем, но кутаемся.

    До +9 градусов разогреется воздух в городе на Неве в последний день апреля. Облаков в небе станет значительно меньше, и это заслуга антициклона.

    Ветер синоптики прогнозируют умеренный, а давление чуть выше нормы.

    Специалист погодного центра ФОБОС Михаил Леус отмечает, что такие температурные показатели для апрельского Петербурга — аномалия, должно быть теплее на 3–4 градуса.

    По предварительному прогнозу, дальше будет постепенно становиться теплее, до +10 и +13 градусов 1 и 2 мая. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что погода на майские праздники ему нравится.

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