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    Пьяный пассажир с ножиком, устроивший суету на станции «Комендантский проспект», стал фигурантом уголовного дела

    1687
    1 комментарий

    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 31-летнего мужчины, затеявшего конфликт в наземном вестибюле станции метро «Комендантский проспект».

    Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля. Сейчас буйный пассажир находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. В качестве заявителя выступил инспектор метрополитена. Он рассказал об угрозах ножом.

    В четверг вечером будущий фигурант уголовного дела сам позвонил в полицию и пожаловался на то, что его не пускают в метро. На место был отправлен наряд. Когда сотрудники приехали, буйного пассажира уже скрутили безопасники и пассажиры. Было установлено, что в восьмом часу вечера он в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти через турникет. Но после того, как его не пустили, достал нож и начал им угрожать.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    266177646
    Так много вопросов и так мало ответов..почему хулиганка?!!!???????!!!!! Сотрудники безопасности были безучастны и скрутил только случайный прохожий!!! ..где все это время была наша доблестная!?!?!?!??
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