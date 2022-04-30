Пьяный пассажир с ножиком, устроивший суету на станции «Комендантский проспект», стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 31-летнего мужчины, затеявшего конфликт в наземном вестибюле станции метро «Комендантский проспект».

Об этом «Фонтанке» стало известно 30 апреля. Сейчас буйный пассажир находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. В качестве заявителя выступил инспектор метрополитена. Он рассказал об угрозах ножом.

В четверг вечером будущий фигурант уголовного дела сам позвонил в полицию и пожаловался на то, что его не пускают в метро. На место был отправлен наряд. Когда сотрудники приехали, буйного пассажира уже скрутили безопасники и пассажиры. Было установлено, что в восьмом часу вечера он в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти через турникет. Но после того, как его не пустили, достал нож и начал им угрожать.