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    Движение в центре Петербурга и на Васильевском острове перекроет мотофестиваль

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    1 комментарий

    Днем 30 апреля в Петербурге состоится «Фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона в 2022 году». С полуночи на нескольких улицах в центре города запрещено парковаться, а днем будут перекрывать движение.

    На Дворцовой площади и в примыкающих проездах движение закроют уже в семь часов утра. Остальные перекрытия в Центральном и Василеостровском районах города будут поэтапно вступать в силу с 14:55 до 16:00. Подробнее о том, какие улицы будут закрыты, читайте на «Фонтанке».

    Парковку до 16 часов запретили на улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры и 16–17-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О.

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    Комментарии (1)

    VKuser1453803
    Задолбали. Дождутся, что горожане им начнут под колёса палочки бросать...
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