Движение в центре Петербурга и на Васильевском острове перекроет мотофестиваль

Днем 30 апреля в Петербурге состоится «Фестиваль #мотоГТО в рамках открытия мотосезона в 2022 году». С полуночи на нескольких улицах в центре города запрещено парковаться, а днем будут перекрывать движение.

На Дворцовой площади и в примыкающих проездах движение закроют уже в семь часов утра. Остальные перекрытия в Центральном и Василеостровском районах города будут поэтапно вступать в силу с 14:55 до 16:00. Подробнее о том, какие улицы будут закрыты, читайте на «Фонтанке».



Парковку до 16 часов запретили на улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры и 16–17-й линиям В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О.