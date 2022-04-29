КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара на даче Максимова и показывает, что от неё осталось

В пожаре на исторической даче Максимова в Ломоносове Смольный увидел две уголовные статьи. Огонь изуродовал здание, которое по охранному обязательству должно было быть свежеотреставрированным.
Как сообщает КГИОП, 29 апреля в полицию Петродворцового района направлено заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о повреждении объекта культурного наследия (243 УК) и нарушении требований сохранения или использования памятника (243.1 УК).
Сотрудники комитета уже побывали на месте пожара, провели обследование и установили, что в результате возгорания обрушился деревянный объём здания.
Объект находится в собственности Ленинградской области, и сведения о его передаче третьим лицам отсутствуют. Пять лет назад комитет по государственной охране памятников утвердил охранное обязательство, которое требовало отреставрировать здание до 5 апреля этого года.
Срок добровольного исполнения истёк. КГИОП отмечает, что в течение месяца неоднократно направлял запросы в областной комитет по управлению государственным имуществом и просил предоставить документы для организации контрольных мероприятий. Ответ продолжают ждать.
Здание на Краснофлотском шоссе, 16 загорелось в половине пятого часа вечера. По данным петербургского МЧС, огонь охватил 600 квадратных метров. Дом тушили по повышенному номеру сложности 1 БИС. В 18:46 пожар локализовали силами 36 огнеборцев.