КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара на даче Максимова и показывает, что от неё осталось

В пожаре на исторической даче Максимова в Ломоносове Смольный увидел две уголовные статьи. Огонь изуродовал здание, которое по охранному обязательству должно было быть свежеотреставрированным.



Как сообщает КГИОП, 29 апреля в полицию Петродворцового района направлено заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о повреждении объекта культурного наследия (243 УК) и нарушении требований сохранения или использования памятника (243.1 УК).

Сотрудники комитета уже побывали на месте пожара, провели обследование и установили, что в результате возгорания обрушился деревянный объём здания.