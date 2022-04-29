    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    768мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара на даче Максимова и показывает, что от неё осталось

    2336
    5 комментариев

    В пожаре на исторической даче Максимова в Ломоносове Смольный увидел две уголовные статьи. Огонь изуродовал здание, которое по охранному обязательству должно было быть свежеотреставрированным.

    Как сообщает КГИОП, 29 апреля в полицию Петродворцового района направлено заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о повреждении объекта культурного наследия (243 УК) и нарушении требований сохранения или использования памятника (243.1 УК).

    Сотрудники комитета уже побывали на месте пожара, провели обследование и установили, что в результате возгорания обрушился деревянный объём здания.

    Объект находится в собственности Ленинградской области, и сведения о его передаче третьим лицам отсутствуют. Пять лет назад комитет по государственной охране памятников утвердил охранное обязательство, которое требовало отреставрировать здание до 5 апреля этого года.

    Срок добровольного исполнения истёк. КГИОП отмечает, что в течение месяца неоднократно направлял запросы в областной комитет по управлению государственным имуществом и просил предоставить документы для организации контрольных мероприятий. Ответ продолжают ждать.

    Здание на Краснофлотском шоссе, 16 загорелось в половине пятого часа вечера. По данным петербургского МЧС, огонь охватил 600 квадратных метров. Дом тушили по повышенному номеру сложности 1 БИС. В 18:46 пожар локализовали силами 36 огнеборцев.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    муматор
    а со свежеснесёнными что? Почему не ратуют за уголовку? Или занесли кому надо? Лицемеры!
    VKuser2851963
    свежеотреставрированная дача вспыхнула вечером сразу со всех сторон
    TigerOld
    «Найдут» стрелочника – костер , шашлык, не усмотрел, мб посадят на немного … ну а гранты – «все было отремонтировано в срок и в полном объеме», а столько лет стояло, пока в «бюджет» не попало – здание, жаль ..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close