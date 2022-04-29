ВЦИОМ: Доля россиян, плохо относящихся к Евросоюзу, выросла более чем вдвое за год

О негативном отношении к странам Евросоюза стали заявлять почти две трети россиян (64%), хотя в 2021 году такого мнения придерживались 27% жителей России. Данные соответствующего опроса 29 апреля опубликовал ВЦИОМ.
Позитивно к странам ЕС в настоящее время относится каждый пятый россиянин (22%). Год назад положительно эти государства воспринимали более половины сограждан (55%), свидетельствуют данные опроса.
Как выяснил ВЦИОМ, большинство респондентов (69%) уверены, что жители стран ЕС плохо относятся к россиянам, в 2021 году такого мнения придерживались 38%. В хорошем отношении жителей ЕС к россиянам уверены 18% — втрое меньше, чем год назад (51%).
В последние 25 лет в необходимости расширения сотрудничества со странами Запада было уверены большинство россиян (1997 г. — 82%, 1999 г. — 84%, 2018 г. — 74%). В настоящее время доля сторонников прозападного курса сократилась до 46%.
«Доля поддерживающих сокращение политических, культурных и экономических связей с Западом, напротив, выросла под влиянием обострения отношений: отдаление от стран Запада поддерживают 39% респондентов», — говорится в публикации ВЦИОМ.