    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ВЦИОМ: Доля россиян, плохо относящихся к Евросоюзу, выросла более чем вдвое за год

    1877
    26 комментариев

    О негативном отношении к странам Евросоюза стали заявлять почти две трети россиян (64%), хотя в 2021 году такого мнения придерживались 27% жителей России. Данные соответствующего опроса 29 апреля опубликовал ВЦИОМ.

    Позитивно к странам ЕС в настоящее время относится каждый пятый россиянин (22%). Год назад положительно эти государства воспринимали более половины сограждан (55%), свидетельствуют данные опроса.

    Как выяснил ВЦИОМ, большинство респондентов (69%) уверены, что жители стран ЕС плохо относятся к россиянам, в 2021 году такого мнения придерживались 38%. В хорошем отношении жителей ЕС к россиянам уверены 18% — втрое меньше, чем год назад (51%).

    В последние 25 лет в необходимости расширения сотрудничества со странами Запада было уверены большинство россиян (1997 г. — 82%, 1999 г. — 84%, 2018 г. — 74%). В настоящее время доля сторонников прозападного курса сократилась до 46%.

    «Доля поддерживающих сокращение политических, культурных и экономических связей с Западом, напротив, выросла под влиянием обострения отношений: отдаление от стран Запада поддерживают 39% респондентов», — говорится в публикации ВЦИОМ.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (26)

    274580688
    странно, что у вциома не все 100% всегда ЗА. видать химичат с цифрами. ибо, кто будет проходить опросы если его мнение отлично от официального - просто бросит трубку. так что соглашаются принимать участие в опросах те, кто изначально за.
    Вася Петров
    Надо было всем ответившим, что они негативно относятся к ЕС дать подписать бумажку, что они больше никогда в жизни не будут обращаться за финской или эстонской визой.
    Дежурный по объединению
    Зачем нам ЕС, когда у нас есть Крiм!!
    Правда непонятно, почему яхты Уважаемых Людей швартовались не там где надо?..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close