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    Пожар на деревянной исторической даче Максимова в Ораниенбауме локализован

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    Спасатели локализовали пожар в Петродворцовом районе, где горит деревянная историческая дача Максимова, являющаяся памятником архитектуры федерального значения.

    О локализации пожара и отказе от повышенного номера сложности 1 БИС в 18:46 пятницы, 29 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Напомним, что двухэтажное неэксплуатируемое здание по адресу: Краснофлотское шоссе, д. 16 горит на площади 600 кв. метров. Его тушат 9 единиц техники и 36 спасателей. Ранее пожару присвоили повышенный номер сложности.

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, еще раз уточнили в МЧС.

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