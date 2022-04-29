Пожар на деревянной исторической даче Максимова в Ораниенбауме локализован

Спасатели локализовали пожар в Петродворцовом районе, где горит деревянная историческая дача Максимова, являющаяся памятником архитектуры федерального значения.

О локализации пожара и отказе от повышенного номера сложности 1 БИС в 18:46 пятницы, 29 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, что двухэтажное неэксплуатируемое здание по адресу: Краснофлотское шоссе, д. 16 горит на площади 600 кв. метров. Его тушат 9 единиц техники и 36 спасателей. Ранее пожару присвоили повышенный номер сложности.



Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, еще раз уточнили в МЧС.

