«Коммерсантъ»: В апреле Россия сократила добычу нефти почти на 9%

За 26 дней апреля среднесуточная добыча российской нефти снизилась до 1,37 миллиона тонн — на 8,7% относительно марта, сообщает 29 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с оперативной производственной статистикой. Основные причины негативной динамики — отказ европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний и продолжающийся тренд на снижение переработки внутри страны.

По данным издания, из крупнейших российских нефтяных компаний в апреле больше всего пострадала «Роснефть» — за месяц ее добыча упала почти на 20%, до 370 тысяч тонн в сутки. При этом наблюдается тенденция дальнейшего сокращения — 26 апреля объемы добываемой нефти составлял уже 367 тысяч тонн в сутки.



Ухудшение показателей спровоцировало уменьшение добычи на предприятиях «Роснефти». За 26 дней апреля добыча на «РН-Юганскнефтегазе» упала на 26%, до 131,7 тысячи тонн в сутки, добыча «Башнефти» — на 35%, до 34,7 тысячи тонн. «Оренбургнефть» и «Самаранефтегаз» сократили объемы более чем на 40%, до 15,3 тысячи тонн и 17,6 тысячи тонн в сутки соответственно.

Сокращение производства коснулось и «Сахалина-1» — нефтегазового проекта на одноименном острове, управляемого американской нефтекомпанией ExxonMobil. За апрель оператор сократил добычу почти на 11%, до 25,3 тысячи тонн в сутки. 26 апреля за сутки она снизилась почти на 10%, до 20,5 тысячи тонн. После начала спецоперации на Украине Exxon пообещала поэтапно выйти из «Сахалина-1» и остановить инвестиции в Россию.

Добыча «Газпромнефти» за 26 дней апреля сократилась незначительно — на 4%, до 108 тысяч тонн в сутки, как и добыча «Сургутнефтегаза», упавшая на аналогичные 4%, до 163 тысяч тонн. «Лукойл», напротив, в апреле увеличил производство на 0,5%, до 219,5 тысячи тонн в сутки. Как предполагает «Коммерсантъ», компания смогла сохранить объемы, увеличив экспорт на свои НПЗ в Европе и используя преимущества наличия собственного трейдера Litasco.

