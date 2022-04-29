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    «Коммерсантъ»: В апреле Россия сократила добычу нефти почти на 9%

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    3 комментария

    За 26 дней апреля среднесуточная добыча российской нефти снизилась до 1,37 миллиона тонн — на 8,7% относительно марта, сообщает 29 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с оперативной производственной статистикой. Основные причины негативной динамики — отказ европейских трейдеров от покупок нефти у российских госкомпаний и продолжающийся тренд на снижение переработки внутри страны.

    По данным издания, из крупнейших российских нефтяных компаний в апреле больше всего пострадала «Роснефть» — за месяц ее добыча упала почти на 20%, до 370 тысяч тонн в сутки. При этом наблюдается тенденция дальнейшего сокращения — 26 апреля объемы добываемой нефти составлял уже 367 тысяч тонн в сутки.

    Ухудшение показателей спровоцировало уменьшение добычи на предприятиях «Роснефти». За 26 дней апреля добыча на «РН-Юганскнефтегазе» упала на 26%, до 131,7 тысячи тонн в сутки, добыча «Башнефти» — на 35%, до 34,7 тысячи тонн. «Оренбургнефть» и «Самаранефтегаз» сократили объемы более чем на 40%, до 15,3 тысячи тонн и 17,6 тысячи тонн в сутки соответственно.

    Сокращение производства коснулось и «Сахалина-1» — нефтегазового проекта на одноименном острове, управляемого американской нефтекомпанией ExxonMobil. За апрель оператор сократил добычу почти на 11%, до 25,3 тысячи тонн в сутки. 26 апреля за сутки она снизилась почти на 10%, до 20,5 тысячи тонн. После начала спецоперации на Украине Exxon пообещала поэтапно выйти из «Сахалина-1» и остановить инвестиции в Россию.

    Добыча «Газпромнефти» за 26 дней апреля сократилась незначительно — на 4%, до 108 тысяч тонн в сутки, как и добыча «Сургутнефтегаза», упавшая на аналогичные 4%, до 163 тысяч тонн. «Лукойл», напротив, в апреле увеличил производство на 0,5%, до 219,5 тысячи тонн в сутки. Как предполагает «Коммерсантъ», компания смогла сохранить объемы, увеличив экспорт на свои НПЗ в Европе и используя преимущества наличия собственного трейдера Litasco.

    Несмотря на снижение добычи, экспорт нефти из России, напротив, увеличивается. За 26 дней апреля за счет сокращения переработки он вырос до 709,3 тысячи тонн в сутки — на 8,8% относительно марта.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что по итогам 2022 года добыча нефти в России может упасть на 17% — с 524 миллионов тонн в 2021 году до 433,8 миллиона тонн. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил этот прогноз.

    «Фонтанка» писала, что вечером в пятницу, 29 апреля, нефть марки Brent подорожала выше $110 за баррель.

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Правильно ли я понимаю - бензин отрицательно не подорожает?
    Alex000
    На следующей неделе со стороны ЕС, если правильно читал новости, обещают добавить сокращений экспорта.
    serzh.ferro
    это только начало конца
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