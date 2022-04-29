Нефть Brent подорожала выше $110 за баррель

Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу: обе эталонные марки — Brent и WTI — завершают в плюсе неделю и месяц на фоне опасений по поводу предложения топлива на глобальном рынке.
Как сообщает вечером 29 апреля «Интерфакс», к 18:03 мск июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,42 (2,25%) — до $110,01 за баррель. К этому же времени июньские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,21 (2,1%) — до $107,57 за баррель.
В целом с начала недели Brent прибавила 3,6%, WTI — 3,4%. Обе марки завершают апрель в плюсе.
Как отмечают аналитики, рост цен на нефть главным образом отражает повышенную вероятность введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти, поскольку Германия перестала сопротивляться такому решению. Также участники нефтяного рынка обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса на топливо в стране.