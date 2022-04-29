Нефть Brent подорожала выше $110 за баррель

Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу: обе эталонные марки — Brent и WTI — завершают в плюсе неделю и месяц на фоне опасений по поводу предложения топлива на глобальном рынке.



Как сообщает вечером 29 апреля «Интерфакс», к 18:03 мск июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,42 (2,25%) — до $110,01 за баррель. К этому же времени июньские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,21 (2,1%) — до $107,57 за баррель.



В целом с начала недели Brent прибавила 3,6%, WTI — 3,4%. Обе марки завершают апрель в плюсе.

