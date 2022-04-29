Пентагон заявил о готовящихся поставках на Украину гаубиц и беспилотников

Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и беспилотники. Его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне.



«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США», — цитирует высокопоставленного представителя ведомства 29 апреля РИА Новости. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.



Ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что он не верит в возможность ядерной войны из-за Украины.

