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    Пентагон заявил о готовящихся поставках на Украину гаубиц и беспилотников

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    1 комментарий

    Новый транш американской военной помощи Украине будет включать гаубицы и беспилотники. Его доставят в течение суток двенадцатью самолетами, сообщили в Пентагоне.

    «В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США», — цитирует высокопоставленного представителя ведомства 29 апреля РИА Новости. По его словам, новый транш будет включать гаубицы калибром 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.

    Ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что он не верит в возможность ядерной войны из-за Украины.

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    Комментарии (1)

    rs93134469
    а каструли знают что это все им не бесплатно?
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