Глава Пентагона не верит в возможность ядерной войны из-за Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ситуация на Украине не перерастет в ядерный конфликт. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.



«Я не верю в это. <…> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают всё необходимое, чтобы этого не случилось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).



Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью назвал «весьма и весьма существенными» риски ядерной войны. «…очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — отмечал он.

