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    Глава Пентагона не верит в возможность ядерной войны из-за Украины

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    9 комментариев

    Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ситуация на Украине не перерастет в ядерный конфликт. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    «Я не верю в это. <…> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают всё необходимое, чтобы этого не случилось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью назвал «весьма и весьма существенными» риски ядерной войны. «…очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — отмечал он.

    Остин призвал избегать подобной риторики. «Ядерную войну никто не может выиграть», — уверен глава Пентагона.

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    Комментарии (9)

    angel of death
    никто в 2000-м году не верил, что царь до 2022-го просидит на троне, как предсказывали в сериале по НТВ под названием Куклы... =))))
    последнюю серию сами смотрите, лень пересказывать, она говорят пророческая =))))
    265056402
    верят не верят, одуванчики. Поверить в текущий махач тоже трудно было, однако ракеты летают.
    ***_555
    До Дня Красной Армии много кто во что верил и не верил.
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