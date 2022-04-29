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    За любителями погонять по Петербургу на майских праздниках присмотрят камеры

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    Комплексы, фиксирующие превышение скорости, будут работать на дорогах Петербурга и на всех майских праздниках. Они проследят за водителями на аварийно-опасных участках во всех районах города.

    Комитет по информатизации и связи Петербурга 29 апреля опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости на период с 1 по 10 мая.

    Самое пристальное внимание, как водится, уделят Приморскому и Курортному районам, в частности Приморскому и Зеленогорскому шоссе. В Кронштадтском районе комплекс работает на дамбе. Недавно в его работе произошел сбой, и система посчитала, что разрешенной скоростью на этом участке является 60 км/ч, из-за чего водители начали массово получать «письма счастья».

    Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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    Вся информация с комплексов передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Уже там инспекторы после рассмотрения материалов фотовидеофиксации выносят постановления.

    Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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