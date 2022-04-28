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    Петербургские водители массово получают штрафы за скорость на КАД из-за программного сбоя

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    13 комментариев

    Петербургские автовладельцы, проезжавшие в Пасху «горбатый мост» (судопропускное сооружение С2) на дамбе, начали получать «письма счастья» с штрафами за превышение скорости. На снимке с фотофиксатора отмечено, что на этом отрезке дороги можно передвигаться со скоростью до 60 км/ч.

    «Давно ли у нас разрешённая скорость на КАД стала 60 км/ч? И каким образом это можно обжаловать?» — задаются вопросом собственники автомобилей.

    Ответ «Фонтанке» предоставили в городском комитете по информатизации и связи 28 апреля. Как выяснилось, в работе передвижного комплекса фотовидеофиксации, установленного на КАД (КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км, 830 м, к ш. Приморское), четыре дня назад произошел программный сбой. В результате были отсняты фотоматериалы с неверно указанной разрешенной скоростью движения.

    «Информация о некорректной работе комплекса поступила со стороны ЦАФАП в адрес Городского мониторингового центра, после чего был направлен запрос за разъяснениями к производителю оборудования. Согласно ответу производителя, в работе комплекса произошёл программный сбой, который не связан с некорректными действиями оператора, обслуживающего комплекс. В результате сбоя нарушения ПДД были зафиксированы с некорректным порогом скорости», — добавили в Смольном.

    В комитете также с сожалением отметили, что по действующему законодательству лица, выпустившие эти постановления, сами отменить их не могут. Даже если выпущены они были по ошибке.

    «Поэтому все автовладельцы, получившие постановления по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении могут обжаловать его, обратившись непосредственно в ЦАФАП или на сайте «Госуслуги». После обжалования все такие постановления будут отменены», — объяснили в комитете по информатизации и связи.

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    Комментарии (13)

    VKuser201287480
    А ведь кто то постановления на адм.наказания подписывает
    X-кот
    т.е обычная практика мошенничества подобных структур - кто-то напишет жалобу, а кто-то пропустит, забьет и т.д. Как всегда. Премия придумавшим обеспечена. А вы, рабсияне, подставляйте все естественные отверстия, будем вас иметь столько и там, где захотим
    vic_5e4cd1938d1a8
    Было бы справедливо, чтобы в этом и подобных случаях, водители получали материальную компенсацию за свои хлопоты
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