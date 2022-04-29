Произошел взрыв на заводе «Синтез» в Кургане. Есть пострадавший

В Кургане произошел взрыв на заводе «Синтез» на участке цеха № 4. Один работник госпитализирован, разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания. Об этом 29 апреля сообщает местное издание 45.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Пострадавшего увезли в городскую больницу, где ему оказывают срочную медицинскую помощь. По словам исполнительного директора ПАО «Синтез» Бориса Жорова, взрыв произошел в конце рабочего дня, когда большая часть работников покинула территорию предприятия.
Как сообщили в пресс-службе «Синтеза», угрозы экологической безопасности нет.
Сейчас специально созданная комиссия проводит внутреннее расследование, причины устанавливаются.
Завод «Синтез» входит в холдинг «Биннофарм Групп», образованный в 2020 году. Компании холдинга занимаются производством лекарственных средств и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей.