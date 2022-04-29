Смольный рассказал, сколько будут стоить бюджету Петербурга западные санкции

Бюджет Петербурга потратит 23 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления. Как рассказали «Фонтанке» в аппарате финансового вице-губернатора Алексея Корабельникова, выпадающие доходы городского бюджета от налоговой и неналоговой поддержки оцениваются в 12 млрд рублей. Еще 11 млрд рублей — прямые траты на социальную поддержку и льготные кредиты.

Самыми крупными получателям налоговых льгот станут ИТ-компании, туристический бизнес и промышленности. Выпадающие доходы от оказанной им поддержки составят соответственно 5, 3 и 1 млрд рублей.

Из федерального бюджета на спасение Петербурга от западных санкций потратят 6,5 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей — выпадающие доходы от обнуления НДС для турбизнеса, 3,5 млрд рублей — софинансирование социальной поддержки.

Подробнее о том, кого и как поддержит город и федеральное правительство, читайте в материале «Фонтанки».