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    Экономика и санкции

    Смольный рассказал, сколько будут стоить бюджету Петербурга западные санкции

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    1 комментарий

    Бюджет Петербурга потратит 23 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления. Как рассказали «Фонтанке» в аппарате финансового вице-губернатора Алексея Корабельникова, выпадающие доходы городского бюджета от налоговой и неналоговой поддержки оцениваются в 12 млрд рублей. Еще 11 млрд рублей — прямые траты на социальную поддержку и льготные кредиты.

    Самыми крупными получателям налоговых льгот станут ИТ-компании, туристический бизнес и промышленности. Выпадающие доходы от оказанной им поддержки составят соответственно 5, 3 и 1 млрд рублей.

    Из федерального бюджета на спасение Петербурга от западных санкций потратят 6,5 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей — выпадающие доходы от обнуления НДС для турбизнеса, 3,5 млрд рублей — софинансирование социальной поддержки.

    Подробнее о том, кого и как поддержит город и федеральное правительство, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    Suricat
    Лучше бы он рассказал, сколько обходится бюджету сбореще бездельников и дармоедов сидящих там.
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