МЧС переходит на усиленный режим службы на майские праздники

Сотрудники МЧС России переведены на усиленный режим несения службы на время майских праздников. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 29 апреля сообщает ТАСС.
«Силы и средства МЧС России в период с 29 апреля по 4 мая, а также с 6 по 11 мая переведены на усиленный режим работы», — уточнили в министерстве.
В общей сложности дежурить в праздники по всей стране будут 88 тыс. сотрудников МЧС на 17 тыс. единицах техники. На контроль взяты 15 тыс. праздничных мероприятий, на которых будут работать 10 тыс. сотрудников ведомства.
Ранее «Фонтанка» писала, что в МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки в майские праздники на природе. При условии, что местные власти будут не против.