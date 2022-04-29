МЧС переходит на усиленный режим службы на майские праздники

Сотрудники МЧС России переведены на усиленный режим несения службы на время майских праздников. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 29 апреля сообщает ТАСС.



«Силы и средства МЧС России в период с 29 апреля по 4 мая, а также с 6 по 11 мая переведены на усиленный режим работы», — уточнили в министерстве.



В общей сложности дежурить в праздники по всей стране будут 88 тыс. сотрудников МЧС на 17 тыс. единицах техники. На контроль взяты 15 тыс. праздничных мероприятий, на которых будут работать 10 тыс. сотрудников ведомства.

