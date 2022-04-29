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    «Ходили бы голытьбой». Лукашенко рассказал о пользе диктатуры для Белоруссии

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    8 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы обязаны своим благосостоянием диктатуре. Только с помощью такого управления, по его словам, стало возможным поддерживать порядок в стране. Об этом белорусский лидер заявил 29 апреля во время посещения сельхозпредприятия в Гомельской области.

    «Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — сказал с долей иронии Лукашенко, его слова приводятся на официальном сайте главы государства.

    Лукашенко осмотрел ферму и поинтересовался планами на урожайность, а также отметил хорошую динамику по снижению заболеваемости людей. «Мы впервые в истории построили свое независимое, суверенное государство, которое живет. Если люди трудолюбивые, то и неплохо живут. По-разному живут, я понимаю. Но и неплохо живут», — добавил президент Белоруссии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Лукашенко пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать».

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    Комментарии (8)

    serzh.ferro
    дед подзабыл как диктаторы оканчивают свою жизнь.
    Фил Коллинз
    хотите как в парижу?
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