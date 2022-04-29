«Ходили бы голытьбой». Лукашенко рассказал о пользе диктатуры для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что белорусы обязаны своим благосостоянием диктатуре. Только с помощью такого управления, по его словам, стало возможным поддерживать порядок в стране. Об этом белорусский лидер заявил 29 апреля во время посещения сельхозпредприятия в Гомельской области.



«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — сказал с долей иронии Лукашенко, его слова приводятся на официальном сайте главы государства.