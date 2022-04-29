ВТБ снижает ставки по ипотеке

ВТБ с 30 апреля снижает ставки по ипотеке на 3 процентных пункта в связи с решением Банка России о понижении ключевой ставки. Об этом 29 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на кредитную организацию. Заемщики смогут оформить кредит по ставке от 13,9% годовых. Она действует как для новостроек, так и для вторичного рынка.



Ранее Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 300 б. п. до 14% годовых. ЦБ во второй раз смягчает кредитно-денежную политику после резкого повышения ставки в феврале с 9,5 до 20%, спровоцировавшего увеличение стоимости банковского кредитования и поставившего на паузу многие инвестиционные проекты.