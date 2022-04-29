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    ВТБ снижает ставки по ипотеке

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    ВТБ с 30 апреля снижает ставки по ипотеке на 3 процентных пункта в связи с решением Банка России о понижении ключевой ставки. Об этом 29 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на кредитную организацию. Заемщики смогут оформить кредит по ставке от 13,9% годовых. Она действует как для новостроек, так и для вторичного рынка.

    Ранее Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 300 б. п. до 14% годовых. ЦБ во второй раз смягчает кредитно-денежную политику после резкого повышения ставки в феврале с 9,5 до 20%, спровоцировавшего увеличение стоимости банковского кредитования и поставившего на паузу многие инвестиционные проекты.

    Согласно прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка в 2022 году составит 12,5–14%, с текущего момента и до конца года — 11,7–14%, в 2023 году — 9–11%, в 2024 году — 6–8%.

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