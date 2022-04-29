Прототип программы для отслеживания взяток чиновников уже обкатали на силовиках

Система называется «Байкал-Посейдон» и применяется в силовых ведомствах. В прошлом году Управделами президента закупило два автоматических места для работы с ней за 100 тысяч рублей каждое, а Главное управление специальных программ отчиталось о ее вводе в эксплуатацию. Изначально госслужащие заполняли в системе справки о доходах, но теперь под контроль попали еще и расходы.

Информационная система противодействия коррупции «Посейдон», указ о введении которой подписал президент Владимир Путин, уже существует и работает, сообщает 29 апреля «Коммерсантъ».

Система будет состоять из двух контуров. Допуск к внутреннему получат подразделения и сотрудники аппарата президента, во внешнем останутся поставщики информации, федеральные органы власти и региональные администрации. Будут иметь доступ к «Посейдону» и антикоррупционные подразделения правительства.



Среди тех, кого обяжут отчитываться перед АП о доходах, окажутся в том числе судебная власть, исполнительная, Счетная палата и прокуратура. Органы, которые будут передавать «Посейдону» данные, указом не определены.



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