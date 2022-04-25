«Посейдон» натравили на взятки. Путин подписал указ об информсистеме против коррупции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Соответствующий документ опубликован 25 апреля на портале правовой информации.



В документе сказано, что она вводится «в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений» госорганов и других организаций, в том числе в плане проведения проверок соблюдения различных антикоррупционных требований.

«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», — говорится в указе.

