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    «Посейдон» натравили на взятки. Путин подписал указ об информсистеме против коррупции

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    17 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Соответствующий документ опубликован 25 апреля на портале правовой информации.

    В документе сказано, что она вводится «в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений» госорганов и других организаций, в том числе в плане проведения проверок соблюдения различных антикоррупционных требований.

    «В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», — говорится в указе.

    Координатором системы является администрация президента, оператором — ФСО, а министерство труда и социальной защиты должно оказывать поддержку в ее использовании.

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    Комментарии (17)

    Oliv
    Отправили лису кур сторожить.
    Дядя Бо
    Что? Опять пчёлы против мёда?
    stockstrey
    Без полного запрета нала и перехода на цифровой рубль ничего не получится
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