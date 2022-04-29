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    Мосты в Петербурге не будут разводить 1 и 2 мая

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    В связи с праздником весны и труда в Петербурге не будут разводиться мосты 1 и 2 мая. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

    Кроме того, первого мая с 11 часов утра до 21:00 динамики на мостах в начале каждого часа будут транслировать поздравление и классические произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова. Трансляцию можно услышать как на Дворцовом мосту, так и на Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных, а также в Таврическом саду.

    Разводка мостов не будет производиться в связи с постановлением правительства города «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге».

    В случае изменения в графике разводки госучреждение будет информировать об этом петербуржцев на своем сайте.

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