Водителя, который после погони выкручивал инспектору пальцы на Муринской дороге, отправили в колонию

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил «пьяное» ДТП и напал на инспектора ГИБДД при задержании. Перед этим он промчал через весь город, удирая от полиции.



Подсудимый, уже оштрафованный на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишенный прав на 1,5 года, умышленно уклонялся от сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ночью 30 августа 2021 года он снова сел за руль пьяным, и в половине третьего часа ночи его Hyundai Solaris вызвал подозрения у инспектора ГИБДД в Пушкине. Тот попытался его остановить, но нарушитель лишь прибавил газу. Началась погоня.