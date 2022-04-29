Водителя, который после погони выкручивал инспектору пальцы на Муринской дороге, отправили в колонию

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил «пьяное» ДТП и напал на инспектора ГИБДД при задержании. Перед этим он промчал через весь город, удирая от полиции.
Подсудимый, уже оштрафованный на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и лишенный прав на 1,5 года, умышленно уклонялся от сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, сообщает 29 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ночью 30 августа 2021 года он снова сел за руль пьяным, и в половине третьего часа ночи его Hyundai Solaris вызвал подозрения у инспектора ГИБДД в Пушкине. Тот попытался его остановить, но нарушитель лишь прибавил газу. Началась погоня.
В три часа ночи у дома 84 по Муринской дороге мужчину остановили. При задержании тот активно сопротивлялся: находясь в салоне «Соляриса», мужчина три раза ударил инспектора ГИБДД по кисти, потом схватил его за пальцы и начал их выкручивать, а затем пнул полицейского по ноге. В итоге он сломал сотруднику полиции два пальца, что расценивается как вред здоровью средней тяжести.
Суд признал мужчину виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и по совокупности с приговором 2019 года приговорил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 1,5 года. Автомобилиста взяли под стражу прямо в зале суда.