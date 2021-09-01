Водитель «Хёндэ», который после аварии в Полюстрово выкручивал руки полицейскому, получил второе уголовное дело

Как сообщает петербургский Следком 1 сентября, 34-летнему петербуржцу вменили применение насилия к полицейскому. Сотрудник пытался задержать водителя «Хёндэ» после того, как тот врезался в бетонное ограждение на Муринской дороге, 84, но нарвался на активное сопротивление.



Автомобилист хватал за пальцы, выкручивал руку и под конец пнул инспектора по правой ноге, добавляют в ведомстве. Серьёзно навредить не смог — телесные повреждения сочли неопасными для здоровья.



Следствие будет просить суд арестовать фигуранта, за которым пришлось погоняться. «Хёндэ Солярис» ночью 30 августа привлёк внимание ДПС в Пушкине, поймать его удалось только после аварии на другом конце города. За руль он сел без прав и, как сообщали в полиции, под воздействием запрещённых веществ. По факту пьяной езды возбуждено уголовное дело.

