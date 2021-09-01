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Водитель «Хёндэ», который после аварии в Полюстрово выкручивал руки полицейскому, получил второе уголовное дело

Следствие рассчитывает отправить за решётку автомобилиста, который после выходных устроил себе реальный квест на петербургских дорогах. В программе: езда без прав через весь город, полицейская погоня, авария и супербосс-инспектор.

Как сообщает петербургский Следком 1 сентября, 34-летнему петербуржцу вменили применение насилия к полицейскому. Сотрудник пытался задержать водителя «Хёндэ» после того, как тот врезался в бетонное ограждение на Муринской дороге, 84, но нарвался на активное сопротивление.

Автомобилист хватал за пальцы, выкручивал руку и под конец пнул инспектора по правой ноге, добавляют в ведомстве. Серьёзно навредить не смог — телесные повреждения сочли неопасными для здоровья.

Следствие будет просить суд арестовать фигуранта, за которым пришлось погоняться. «Хёндэ Солярис» ночью 30 августа привлёк внимание ДПС в Пушкине, поймать его удалось только после аварии на другом конце города. За руль он сел без прав и, как сообщали в полиции, под воздействием запрещённых веществ. По факту пьяной езды возбуждено уголовное дело.

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