Неадекватный водитель «Хёндэ» промчал через весь Петербург, угодил в аварию и напал на полицейского

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 августа, «Хёндэ Солярис» привлёк внимание инспекторов накануне в половине третьего часа ночи на улице Ломоносова, 19, в Пушкине. На приглашающий взмах жезлом в сторону обочины водитель прибавил скорость и оставил позади служебный автомобиль и сотрудников.
Нагнать его удалось ближе к Мурино и после аварии. «В ходе преследования в Красногвардейском районе, у дома 84 по Муринской дороге, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику полиции», — рассказали о финале в полицейском главке.
За рулём «Хёндэ» оказался 34-летний петербуржец, который, по данным ведомства, терял связь с реальностью под воздействием наркотических веществ. Поездки в изменённом сознании для него не в новинку — в прошлом его лишали прав за такие же вольности.
Приходил в себя мужчина в отделе. Отвечать за нетрезвую езду ему предстоит по уголовной статье 264.1, в перспективе ещё одно дело — о насилии в отношении полицейского. Материалы проверки изучает Следственный комитет.