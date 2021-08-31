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Неадекватный водитель «Хёндэ» промчал через весь Петербург, угодил в аварию и напал на полицейского

GTA в петербургских реалиях устроил мужчина на «Хёндэ» в попытке сбросить с хвоста ДПС. Погоня, которая началась в Пушкине, закончилась аварией на другом конце города — биты машина и полицейский.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 августа, «Хёндэ Солярис» привлёк внимание инспекторов накануне в половине третьего часа ночи на улице Ломоносова, 19, в Пушкине. На приглашающий взмах жезлом в сторону обочины водитель прибавил скорость и оставил позади служебный автомобиль и сотрудников.

Нагнать его удалось ближе к Мурино и после аварии. «В ходе преследования в Красногвардейском районе, у дома 84 по Муринской дороге, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику полиции», — рассказали о финале в полицейском главке.

За рулём «Хёндэ» оказался 34-летний петербуржец, который, по данным ведомства, терял связь с реальностью под воздействием наркотических веществ. Поездки в изменённом сознании для него не в новинку — в прошлом его лишали прав за такие же вольности.

Приходил в себя мужчина в отделе. Отвечать за нетрезвую езду ему предстоит по уголовной статье 264.1, в перспективе ещё одно дело — о насилии в отношении полицейского. Материалы проверки изучает Следственный комитет.

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Комментарии (11)

Zloi_prohozhiy
Я тут узнал, что они еще и статьи путают, например 19.3 с 19.5. Ну, либо путают по незнанию, либо сознательно разводят водителей.
Непрофессионализм в чистом виде
karbofos
Опять нарушитель проехал через весь город и ехал бы дальше, если бы сам не вылетел с дороги.

Полицаи только смотреть могут и ждать, пока он собьет беременную на переходе с коляской?
lamer
Когда пресс-служба ГИБДД комментировала события на дорогах, то я в пресс-релизах писал: "Хундай".
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