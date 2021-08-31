Неадекватный водитель «Хёндэ» промчал через весь Петербург, угодил в аварию и напал на полицейского

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 августа, «Хёндэ Солярис» привлёк внимание инспекторов накануне в половине третьего часа ночи на улице Ломоносова, 19, в Пушкине. На приглашающий взмах жезлом в сторону обочины водитель прибавил скорость и оставил позади служебный автомобиль и сотрудников.



Нагнать его удалось ближе к Мурино и после аварии. «В ходе преследования в Красногвардейском районе, у дома 84 по Муринской дороге, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику полиции», — рассказали о финале в полицейском главке.

