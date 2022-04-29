    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, с-з

    766мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.3eur75.31
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Коммерсантъ»: ВТБ предложил объединиться с банком «Открытие» и РНКБ

    1298
    4 комментария

    Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил объединить в общую группу банки «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющиеся подконтрольными государству, сообщает 29 апреля «Коммерсантъ».

    Идею Костин озвучил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ее уже одобрил президент Владимир Путин. Консолидация банков, как предполагается, позволит «заметно сэкономить на отделениях», расходах на персонал, а также приведет в Крым «крупного федерального игрока».

    «Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность», — приводит издание слова эксперта финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского.

    Отметил аналитик и негативный фактор — угрозу сокращения тысяч банковских служащих.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Piter Russo
    Рнкб - банк для работы в Крыму, под санкциями с 2014 года
    Открытие - банк который втянул в себя кучу помоек - бинбак, траст, абсолют банк, ргс, номос-банк, точка, и прочее.
    То что эти банки сольют или с втб или с мкб или с рсхб- было ожидаемо.
    alexpv
    А следующим шагом объединить ВТБ со Сбером, и потом еще чуть-чуть и поменять вывести на "Сберкасса N2"
    И заживем как при СССР)))
    Инкогнито2021
    ВТБ токсичный партнер, об него можно перепачкаться
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close