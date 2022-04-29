«Коммерсантъ»: ВТБ предложил объединиться с банком «Открытие» и РНКБ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил объединить в общую группу банки «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющиеся подконтрольными государству, сообщает 29 апреля «Коммерсантъ».



Идею Костин озвучил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ее уже одобрил президент Владимир Путин. Консолидация банков, как предполагается, позволит «заметно сэкономить на отделениях», расходах на персонал, а также приведет в Крым «крупного федерального игрока».



«Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность», — приводит издание слова эксперта финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского.

