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    Посмотрите и ужаснитесь. В Ленобласть вернулась зима, по ночам обещают до минус 9

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    Если в Петербурге всё ограничивается снежной крупой, которая на земле почти сразу тает, то в Ленобласти местами настоящая зима.

    Дорожный комитет Ленобласти

    Как выглядит 29 апреля Лодейнопольский район, показывает региональный дорожный комитет в своём телеграм-канале.

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    Именно на востоке Ленобласти карта погоды «Яндекса» демонстрирует самую большую тучу с осадками.

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    «Погоды чудесные стоят, друзья. Говорят, пошли первые грибы. Если кто найдёт под слоем снега — маякните, порадуемся вместе», — шутят дорожники. И предупреждают о том, что до конца недели возможны дожди со снегом, ночами заморозки, на востоке области до минус 9 градусов.

    В первые майские праздники в Петербурге станет немного теплее, а осадков будет мало, обещает главный синоптик города Александр Колесов.

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