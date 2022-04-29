Посмотрите и ужаснитесь. В Ленобласть вернулась зима, по ночам обещают до минус 9

Если в Петербурге всё ограничивается снежной крупой, которая на земле почти сразу тает, то в Ленобласти местами настоящая зима.
Дорожный комитет Ленобласти
Как выглядит 29 апреля Лодейнопольский район, показывает региональный дорожный комитет в своём телеграм-канале.
Именно на востоке Ленобласти карта погоды «Яндекса» демонстрирует самую большую тучу с осадками.
«Погоды чудесные стоят, друзья. Говорят, пошли первые грибы. Если кто найдёт под слоем снега — маякните, порадуемся вместе», — шутят дорожники. И предупреждают о том, что до конца недели возможны дожди со снегом, ночами заморозки, на востоке области до минус 9 градусов.
В первые майские праздники в Петербурге станет немного теплее, а осадков будет мало, обещает главный синоптик города Александр Колесов.