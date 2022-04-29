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    Режим временного ограничения полётов в южные аэропорты продлён

    1919
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    Росавиация продлевает режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России. Он будет действовать до 7 мая.

    «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — цитирует ТАСС сообщение.

    До пунктов назначения пассажиры могут добираться через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод.

    До этого режим продлевался 23 апреля, в десятый раз. Изначально аэропорты на юге страны были закрыты 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

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