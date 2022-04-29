Режим временного ограничения полётов в южные аэропорты продлён

Росавиация продлевает режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России. Он будет действовать до 7 мая.



«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — цитирует ТАСС сообщение.



До пунктов назначения пассажиры могут добираться через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод.

До этого режим продлевался 23 апреля, в десятый раз. Изначально аэропорты на юге страны были закрыты 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.