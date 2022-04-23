Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

До 1 мая продлен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центра страны. Об этом 23 апреля сообщает Росавиация.
Закрытие аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлевается уже в десятый, «юбилейный» раз.
Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Аэропорты на юге страны были закрыты 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлеваются.