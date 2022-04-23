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    Росавиация в десятый раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

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    10 комментариев

    До 1 мая продлен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центра страны. Об этом 23 апреля сообщает Росавиация.

    Закрытие аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлевается уже в десятый, «юбилейный» раз.

    Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

    Аэропорты на юге страны были закрыты 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлеваются.

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    Комментарии (10)

    allyouneedislove
    это уже мне Санта-Барбару напоминает - такой же бесконечный сериал.... ту-ту-ру-ту... ту-ту-ру-ту-ту.... а на экране сменяются члены правительства под эту музыку =))))
    Otkating
    Дай нам, .иркин, "беляши"
    Мы "поработаем" от души

    Стыдно мне.
    Otkating
    Дай нам, Гиркин, "беляши"
    Мы "поработаем" от души

    Стыдно мне.
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