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    Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к онлайн-энциклопедии Wikiart

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    2 комментария

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart на российской территории, сообщает 29 апреля ТАСС.

    Энциклопедия Wikiart содержит, по её данным, 250 тысяч работ 3 тысяч художников, её редактируют сами пользователи.

    По информации реестра ведомства, доступ ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, незаконным акциям, экстремизму.

    Отметим, что при вводе в адресной строке wikiart.org происходит переадресация на каналы в YouTube.

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    Комментарии (2)

    X-кот
    Ограничилки еще работают? запчастей хватает? а то некоторые вещи заблокированные периодически в доступе
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