Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к онлайн-энциклопедии Wikiart

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart на российской территории, сообщает 29 апреля ТАСС.



Энциклопедия Wikiart содержит, по её данным, 250 тысяч работ 3 тысяч художников, её редактируют сами пользователи.



По информации реестра ведомства, доступ ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, незаконным акциям, экстремизму.



Отметим, что при вводе в адресной строке wikiart.org происходит переадресация на каналы в YouTube.

