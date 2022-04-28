Законопроект об упрощённом получении вида на жительство для айтишников внесён в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощённом получении вида на жительство для иностранных IT-специалистов и их семей. Если его примут, айтишнишникам не потребуется жить в России в течение года, главное — работать.
Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности 28 апреля. Согласно законопроекту, процедуру могут упростить также для родственников: мужей, жён, бабушек, дедушек, внуков, детей и родителей с супругами.
Они смогут получить вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание, при условии, что зарубежный IT-специалист будет работать в российской компании с соответствующей аккредитацией.
Если трудовой договор будет расторгнут, и иностранец в течение месяца не найдёт новое место, ВНЖ аннулируют и для него, и для его семьи.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают не распространять на айтишников общее правило о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента.
Таким образом в правительстве планируют восполнить недостаток кадров в области информтехнологий. О необходимости разработать поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России» сообщалось в марте прошлого года, сроком тогда называли декабрь.