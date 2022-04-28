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    В Петербурге вынесли приговор бармену, который мешал задержанию на пацифистской акции

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    2 комментария

    Куйбышевский районный суд Петербурга назначил реальный срок бармену, залившему полицейского из перцового баллончика. Захара Татуйко, вмешавшегося в работу капитана на митинге, ждут в колонии-поселении.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города, 28 апреля Татуйко признан виновным в применении неопасного насилия к представителю власти. Установлено, что 2 марта на седьмой акции за мир у Гостиного двора он схватил за пояс 33-летнего командира взвода специального полка полиции и распылил ему в лицо содержимое баллончика.

    Перец вызвал контактный дерматит у капитана.

    Татуйко вину признал. Сообщалось, что перцовый баллончик он схватил в попытке помешать полицейскому задержать другого участника митинга.

    Сам он оказался в СК на следующий день. Следственный комитет расследовал его дело в ультракороткий срок — 5 марта материалы были зарегистрированы судом.

    Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования и оценки собранных следствием доказательств.

    Татуйко приговорили к году и 4 месяцам в колонии-поселения. В этот срок зачтут время, которое молодой человек провёл в СИЗО — это сократит его наказание примерно на четыре месяца.

    Кроме того, с Татуйко взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, причинённый полицейскому.

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    Комментарии (2)

    Антител
    Мир сейчас в стране запрещён.
    ProstoZloy
    Эх, если бы представителей власти за опасное насилие, приведшее к рекордной смертности населения, на зону отправили...
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