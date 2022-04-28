В Петербурге вынесли приговор бармену, который мешал задержанию на пацифистской акции

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил реальный срок бармену, залившему полицейского из перцового баллончика. Захара Татуйко, вмешавшегося в работу капитана на митинге, ждут в колонии-поселении.

Татуйко вину признал. Сообщалось, что перцовый баллончик он схватил в попытке помешать полицейскому задержать другого участника митинга.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов города, 28 апреля Татуйко признан виновным в применении неопасного насилия к представителю власти. Установлено, что 2 марта на седьмой акции за мир у Гостиного двора он схватил за пояс 33-летнего командира взвода специального полка полиции и распылил ему в лицо содержимое баллончика.

Сам он оказался в СК на следующий день. Следственный комитет расследовал его дело в ультракороткий срок — 5 марта материалы были зарегистрированы судом.

Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования и оценки собранных следствием доказательств.

Татуйко приговорили к году и 4 месяцам в колонии-поселения. В этот срок зачтут время, которое молодой человек провёл в СИЗО — это сократит его наказание примерно на четыре месяца.

Кроме того, с Татуйко взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, причинённый полицейскому.