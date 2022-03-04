В Петербурге арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому на митинге

Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал участника несанкционированного митинга против спецоперации на Украине. Как сообщает 4 марта объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, он применил против полицейского перцовый баллончик.
Отмечается, что два дня назад командир взвода батальона спецполка полиции задерживал другого участника митинга на Невском проспекте — якобы фигурант решил этому помешать. Предположительно, он схватил полицейского и распылил ему в лицо баллончик, что вызвало у пострадавшего дерматит.
На следующий день петербуржца задержали, предъявили обвинение по делу о применении насилия против представителя власти. Вину мужчина признал, но просил избрать ему запрет определенных действий. Тем не менее он останется под стражей до 2 мая.
Ранее сообщалось, что после вышеупомянутых событий обвинение предъявили 24-летнему бармену. Пострадал от баллончика 33-летний капитан полиции.