В Петербурге арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому на митинге

Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал участника несанкционированного митинга против спецоперации на Украине. Как сообщает 4 марта объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, он применил против полицейского перцовый баллончик.



Отмечается, что два дня назад командир взвода батальона спецполка полиции задерживал другого участника митинга на Невском проспекте — якобы фигурант решил этому помешать. Предположительно, он схватил полицейского и распылил ему в лицо баллончик, что вызвало у пострадавшего дерматит.

