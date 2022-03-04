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В Петербурге арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому на митинге

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Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал участника несанкционированного митинга против спецоперации на Украине. Как сообщает 4 марта объединенная пресс-служба городских судов, по версии следствия, он применил против полицейского перцовый баллончик.

Отмечается, что два дня назад командир взвода батальона спецполка полиции задерживал другого участника митинга на Невском проспекте — якобы фигурант решил этому помешать. Предположительно, он схватил полицейского и распылил ему в лицо баллончик, что вызвало у пострадавшего дерматит.

На следующий день петербуржца задержали, предъявили обвинение по делу о применении насилия против представителя власти. Вину мужчина признал, но просил избрать ему запрет определенных действий. Тем не менее он останется под стражей до 2 мая.

Ранее сообщалось, что после вышеупомянутых событий обвинение предъявили 24-летнему бармену. Пострадал от баллончика 33-летний капитан полиции.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
8 Марта на носу, а некоторые м***ки всё никак шипр свой на дамские духи поменять не могут)
265984735
И эти люди нас защищают за счёт государственного бюджета?
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