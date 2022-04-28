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    «C огромным разочарованием сообщаем…» Группа «Би-2» объяснила внезапную отмену концерта в Омске

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    2 комментария

    В Омске 28 апреля не состоялось запланированное выступление рок-группы «Би-2» в комплексе «Красная звезда». Отмену музыканты объяснили тем, что им «не дали провести концерт».

    «Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить <…> Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике «Би-2» во «ВКонтакте».

    Музыканты уточнили, что проконтролируют возврат денег за билеты всем поклонникам, планировавшим посетить отмененный концерт.

    СМИ писали, что причиной отмены концерта мог стать патриотический баннер в поддержку президента России, находившийся в концертном зале. Сообщалось, что группа «Би-2» якобы отказалась выступать из-за него, хотя их публика уже собралась у входа в комплекс «Красная звезда».

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    Комментарии (2)

    Maksimus1976
    Одна буква показывает кто есть кто, не уважают они своих поклонников. Ну против или не нравиться выйди на сцену и скажи и донси свою позицию выступлением, а не как петухи сказали фи и типо им помешали. Зажрались они би-2, Шевчук и прочие, разучились донести свое мнение, только деньги или ничего. Деньги они может и вернут , но уважение врядли , не те стали, попса а не рокеры. Не важно какакя буква , выйди и скажи прямо а не как проститутки дам не дам.
    Фил Коллинз
    все на чичерину!!!!наша муза!!!!
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