«C огромным разочарованием сообщаем…» Группа «Би-2» объяснила внезапную отмену концерта в Омске

В Омске 28 апреля не состоялось запланированное выступление рок-группы «Би-2» в комплексе «Красная звезда». Отмену музыканты объяснили тем, что им «не дали провести концерт».



«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить <…> Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике «Би-2» во «ВКонтакте».

