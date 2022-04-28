Угонщик «Газели» из Петербурга получил пять лет колонии. Сообщники отделались проще

Трое мужчин услышали приговоры за похищение «Газели» у бизнесмена в Шушарах. В зависимости от роли и степени участия двое получили условные сроки, еще один — реальный.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры 28 апреля, кража произошла летом прошлого года у дома 26/2 на Ростовской улице. Стоимость автомобиля — свыше 1,3 млн рублей.



Чтобы остаться неузнанными, злоумышленники пошли на дополнительную хитрость: оригинальные государственные регистрационные знаки машины один из них заменил на подложные.

