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    Угонщик «Газели» из Петербурга получил пять лет колонии. Сообщники отделались проще

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    Трое мужчин услышали приговоры за похищение «Газели» у бизнесмена в Шушарах. В зависимости от роли и степени участия двое получили условные сроки, еще один — реальный.

    Как сообщают в пресс-службе прокуратуры 28 апреля, кража произошла летом прошлого года у дома 26/2 на Ростовской улице. Стоимость автомобиля — свыше 1,3 млн рублей.

    Чтобы остаться неузнанными, злоумышленники пошли на дополнительную хитрость: оригинальные государственные регистрационные знаки машины один из них заменил на подложные.

    В итоге суд признал всех троих виновными в преступлениях, предусмотренных четвёртой частью 158-й статьи и первой частью 326-й статьи УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения и сокрытия преступления).

    Один из угонщиков получил 5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Двое других — по 2 года условно с испытательными сроками.

    Приговор не вступил в законную силу.

    В июле прошлого года «Фонтанка» писала, что 48-летний индивидуальный предприниматель лишился новой «Газели NEXT». Угнанный грузовик 2021 года выпуска он оценил в 1,6 млн рублей. Спустя почти неделю полицейские задержали троих подозреваемых у дома 6 на Южной улице во Всеволожске — мужчин в возрасте от 26 до 39 лет. Машину нашли и вернули владельцу. Видеозапись с камеры, на которую попали злоумышленники, смотрите здесь.

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