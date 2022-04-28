«Надеемся на понимание!» Легендарная пирожковая на Московском объявила о повышении цен

Рекордные темпы продовольственной инфляции не обошли стороной оплот советских традиций общепита в Петербурге. Пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте уведомила своих клиентов об индексации цен.
«Уважаемые покупатели! Вынуждены сообщить, что с 29.04 у нас произойдет повышение цен на 8–10 процентов. Надеемся на понимание!» — сообщило заведение в своей группе во «ВКонтакте» 28 апреля.
Как пояснил «Фонтанке» совладелец пирожковой Евгений Романов, за последние месяцы особенно сильно подорожали сахар и сгущенное молоко. «Производители сгущенного молока подняли цены, как будто «мерседесами» торговали», — отметил он. Также выросли в цене ягоды, что отразилось на стоимости сладкой выпечки. Но самые ходовые позиции, например беляши, подорожали на 2–3 рубля. Сильнее всего цены подняли посредники, но пирожковая пыталась выходить на прямые поставки, рассказал Евгений Романов. От более значительного подорожания спасает и использование отечественного оборудования.
Посетители пирожковой в комментариях к посту говорят, что не возражают против повышения. «Главное, чтобы вкус и качество были прежними!» — пишет одна из клиенток.
Дозвониться до другого старожила советского общепита — пышечной на Большой Конюшенной — не удалось. В социальной сети заведения сообщений об индексации цен нет. По официальным данным, с начала года общие темпы продовольственной инфляции в Петербурге составили 10,3 процента.
Пирожковая на Московском проспекте — одно из старейших заведений петербургского общепита. Первое документальное упоминание о соседствующей с «Генеральским домом» пирожковой датируется 1967 годом. В 2019 году заведение оказалось под угрозой выселения из-за конфликта с управляющей компанией. После публикации «Фонтанки» спасал ее от закрытия тогда врио губернатора Александр Беглов.