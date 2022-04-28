«Надеемся на понимание!» Легендарная пирожковая на Московском объявила о повышении цен

Рекордные темпы продовольственной инфляции не обошли стороной оплот советских традиций общепита в Петербурге. Пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте уведомила своих клиентов об индексации цен.



«Уважаемые покупатели! Вынуждены сообщить, что с 29.04 у нас произойдет повышение цен на 8–10 процентов. Надеемся на понимание!» — сообщило заведение в своей группе во «ВКонтакте» 28 апреля.



Как пояснил «Фонтанке» совладелец пирожковой Евгений Романов, за последние месяцы особенно сильно подорожали сахар и сгущенное молоко. «Производители сгущенного молока подняли цены, как будто «мерседесами» торговали», — отметил он. Также выросли в цене ягоды, что отразилось на стоимости сладкой выпечки. Но самые ходовые позиции, например беляши, подорожали на 2–3 рубля. Сильнее всего цены подняли посредники, но пирожковая пыталась выходить на прямые поставки, рассказал Евгений Романов. От более значительного подорожания спасает и использование отечественного оборудования.

