В Петербурге аномальные пробки. КАД стоит на нескольких участках

Пробка из-за серьёзного ДТП с грузовиком на юго-западе КАД превысила 8 километров, сообщает «Яндекс». И это не единственный проблемный участок на кольце. Загруженность дорог Петербурга в целом превышает норму — 5 баллов против обычных четырёх. Утренний максимум составил стандартные 6 баллов.
читатель «Фонтанки»
Из-за ДТП с краской пробка на внутреннем кольце к 12:27 достигла, по данным «Яндекса», 8,2 километра, от Дачного проспекта до Таллинского шоссе. Водители теряли в ней 36 минут, хотя обычно этот участок пролетают за 5 минут. В ДТП, напомним, пострадал водитель грузовика, въехавший в отбойник и затем на встречную полосу. «Краской воняет, но нет её на дороге. 20 минут назад там проезжал», — рассказывает Михаил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Карта демонстрирует также пробки на внешнем кольце от ЗСД почти до Мурманского шоссе и на Московском шоссе, где пользователи отметили ДТП. В 13:18 сервис зафиксировал 5-километровый затор на Московском шоссе от КАД до поворота к заводу Foxconn, в котором можно потерять 1 час 13 минут вместо обычных 8 минут.
Плотно на севере КАД, между съездом на Токсово и проспектом Культуры, а также на востоке. В 12:51 «Яндекс» оценил пробку на внутреннем кольце в 10 километров, от Шафировского проспекта до реки Оккервиль.