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    Дополнительные автобусы доставят петербуржцев на кладбища в Радоницу

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    В Петербурге 3 мая запустят дополнительные автобусы к кладбищам. На этот день приходится Радоница — день особого поминовения усопших. Об этом 28 апреля сообщает «Пассажиравтотранс».

    Так, будет усилено движение на следующих автобусных маршрутах:

    — №№ 90, 195 (к Южному кладбищу),

    — №№ 397, 398 (к Северному кладбищу).

    — № 138 (к кладбищу у Крематория).

    Ранее «Фонтанка» писала, что центр Петербурга во второй половине дня 28 апреля перекроют для проведения репетиции парада ко Дню Победы. Наземный общественный транспорт тоже сменит маршруты на несколько часов.

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