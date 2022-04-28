Дополнительные автобусы доставят петербуржцев на кладбища в Радоницу

В Петербурге 3 мая запустят дополнительные автобусы к кладбищам. На этот день приходится Радоница — день особого поминовения усопших. Об этом 28 апреля сообщает «Пассажиравтотранс».
Так, будет усилено движение на следующих автобусных маршрутах:
— №№ 90, 195 (к Южному кладбищу),
— №№ 397, 398 (к Северному кладбищу).
— № 138 (к кладбищу у Крематория).
Ранее «Фонтанка» писала, что центр Петербурга во второй половине дня 28 апреля перекроют для проведения репетиции парада ко Дню Победы. Наземный общественный транспорт тоже сменит маршруты на несколько часов.